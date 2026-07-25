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кремль включил книги о войне против Украины в школьную программу - ЦСК

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

российское министерство просвещения включило в рекомендованную литературу для учащихся книги, посвященные войне в Украине. Таким образом власть интегрирует пропаганду в образовательный процесс.

кремль включил книги о войне против Украины в школьную программу - ЦСК
Фото: t.me/spravdi

Министерство просвещения рф внесло в рекомендованный список патриотической литературы для школьников книги, посвященные так называемой "специальной военной операции". Таким образом российские власти продолжают интегрировать пропаганду войны в образовательный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Детали

По данным Центра, в перечень литературы для учащихся 5–9 классов в разделе "Zа наших" включили книги "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" и "Герои СВО".

Для старшеклассников рекомендовано еще шесть произведений, среди которых "Донбасс — сердце россии", "Бранная слава" и сборник "Поэzия русской зимы", в которых прославляются российские военные и оправдывается война против Украины.

Таким образом российские власти продолжают интегрировать пропаганду войны в систему образования и формировать у детей положительное отношение к вооруженной агрессии против Украины

- отметили в Центре стратегических коммуникаций.

В Центре напомнили, что кремль системно использует образование как инструмент пропаганды, в частности навязывает школьникам литературу о "героях СВО" и издает учебные пособия, в которых журналистов называют "солдатами информационного фронта".

кремль ограничивает доступ к старшей школе, чтобы закрыть дефицит кадров для промышленности и армии - СВР24.07.2026, 13:01 • 3626 просмотров

Андрей Тимощенков

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