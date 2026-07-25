кремль включил книги о войне против Украины в школьную программу - ЦСК
Киев • УНН
российское министерство просвещения включило в рекомендованную литературу для учащихся книги, посвященные войне в Украине. Таким образом власть интегрирует пропаганду в образовательный процесс.
Министерство просвещения рф внесло в рекомендованный список патриотической литературы для школьников книги, посвященные так называемой "специальной военной операции". Таким образом российские власти продолжают интегрировать пропаганду войны в образовательный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Детали
По данным Центра, в перечень литературы для учащихся 5–9 классов в разделе "Zа наших" включили книги "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" и "Герои СВО".
Для старшеклассников рекомендовано еще шесть произведений, среди которых "Донбасс — сердце россии", "Бранная слава" и сборник "Поэzия русской зимы", в которых прославляются российские военные и оправдывается война против Украины.
Таким образом российские власти продолжают интегрировать пропаганду войны в систему образования и формировать у детей положительное отношение к вооруженной агрессии против Украины
В Центре напомнили, что кремль системно использует образование как инструмент пропаганды, в частности навязывает школьникам литературу о "героях СВО" и издает учебные пособия, в которых журналистов называют "солдатами информационного фронта".
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