кремль включил книги о войне против Украины в школьную программу - ЦСК

Министерство просвещения рф внесло в рекомендованный список патриотической литературы для школьников книги, посвященные так называемой "специальной военной операции". Таким образом российские власти продолжают интегрировать пропаганду войны в образовательный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

По данным Центра, в перечень литературы для учащихся 5–9 классов в разделе "Zа наших" включили книги "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма" и "Герои СВО".

Для старшеклассников рекомендовано еще шесть произведений, среди которых "Донбасс — сердце россии", "Бранная слава" и сборник "Поэzия русской зимы", в которых прославляются российские военные и оправдывается война против Украины.

Таким образом российские власти продолжают интегрировать пропаганду войны в систему образования и формировать у детей положительное отношение к вооруженной агрессии против Украины