Кремль отреагировал на отравление шпиона в Британии

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался бывший российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связано его отравление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".