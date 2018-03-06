Кремль отреагировал на отравление шпиона в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался бывший российский шпион Сергей Скрипач и с чем может быть связано его отравление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".
"Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее", — сказал он, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к комментариям в западных СМИ о причастности к инциденту российской стороны.
Также он сказал, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.
"Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил Песков.
При этом он заявил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.
Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.