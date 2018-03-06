Кремль відреагував на отруєння екс-шпигуна в Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації з приводу того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і з чим може бути пов'язане його отруєння. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на "РИА Новости".
"Не можу прокоментувати. Це називається, довго себе чекати не змусили, кажучи по-російськи, розумію, що це важко перекласти англійською, але тим не менше", - сказав він, відповідаючи на питання, як ставляться в Кремлі до коментарів в західних ЗМІ про причетність до інциденту російської сторони.
Також він сказав, що Кремль не має жодної інформації з приводу того, чим займався Скрипаль і з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.
"Ви знаєте, як він опинився на заході, в результаті яких дій і рішень. Я не буду цього повторювати", - додав Пєсков.
При цьому він заявив, що Москва завжди готова до співпраці з розслідування.
Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.