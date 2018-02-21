Кремль "обеспокоен" за закона о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Кремле ставят под сомнение эффективность содействия украинского закона о реинтеграции Донбасса реализации минских договоренностей. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Недавний закон, который был подписан президентом (Украины Петром Порошенко - ред.), к сожалению, в минимальной степени может способствовать реализации минских договоренностей, если не сказать большего. Более того, у экспертов есть опасения, что этот закон провоцирует "горячие головы" в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования на юго-востоке, что должно непоправимые последствия. И эта тема стала объектом для обмена мнениями на вчерашнем Совбезе (России - ред.) с учетом недавних контактов двух министров иностранных дел", - сказал он.
Песков отметил, что обсуждение этой темы продолжается, по его словам, актуальной остается тема продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами.
"Комплекс вопросов большой, и в целом ситуация продолжает вызывать существенную обеспокоенность", - сказал он.
Песков отметил, что накануне на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, в частности, обсуждалось "состояние дел с урегулированием на юго-востоке Украины, с выполнением минских договоренностей".
Отмечается, что накануне Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы Сирии и Украины. В частности, в контексте встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и украинского главы МИД Павела Климкина, обсуждалась тема урегулирования на юго-востоке Украины и реализация минских договоренностей.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что пока не удалось ни о чем договориться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу миротворческой миссии на Донбассе.