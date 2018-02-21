Кремль "стурбований" через закон про реінтеграцію Донбасу

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Кремлі ставлять під сумнів ефективність сприяння українського закону про реінтеграцію Донбасу реалізації мінських домовленостей. Про це у середу заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.