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Кремль "стурбований" через закон про реінтеграцію Донбасу

Кремль "стурбований" через закон про реінтеграцію Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Кремлі ставлять під сумнів ефективність сприяння українського закону про реінтеграцію Донбасу реалізації мінських домовленостей. Про це у середу заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Нещодавній закон, який був підписаний президентом (України Петром Порошенко — ред.), на превеликий жаль, в мінімальній ступені може сприяти реалізації мінських домовленостей, якщо не сказати більшого. Більш того, у експертів є побоювання, що цей закон провокує "гарячі голови" в Києві на повернення до силового варіанту врегулювання на південному сході, що мало б непоправні наслідки. І ця тема стала об’єктом для обміну думками на вчорашньому Радбезі (Росії — ред.) з урахуванням нещодавніх контактів двох міністрів закордонних справ”, - сказав він.

Пєсков зазначив, що обговорення цієї теми триває, за його словами, актуальною залишається тема продовження процесу обміну утримуваними особами.

“Комплекс питань великий, і в цілому ситуація продовжує викликати істотну стурбованість”, — сказав він.

Пєсков зазначив, що напередодні, на нараді президента Росії Володимира Путіна з постійними членами Ради безпеки РФ, зокрема, обговорювався “стан справ з врегулюванням на південному сході України, з імплементацією мінських домовленостей”.

Зазначається, що напередодні Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки питання Сирії і України. Зокрема, в контексті зустрічі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і українського голови МЗС Павла Клімкіна, обговорювалась тема врегулювання на південному сході України і реалізація мінських домовленостей.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ України і Росії Павло Клімкін та Сергій Лавров зустрілися на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що поки не вдалося ні про що домовитися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим з приводу миротворчої місії на Донбасі.

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