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кремль ставит задачу о 5 км в день, но россияне не в состоянии преодолеть и 100 м - Гайдай

Киев • УНН

 • 138119 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. кремль ставит задачу проходить за день по 5 км, но обычно россияне не в состоянии преодолеть и 100 м. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

кремль ставит задачу о 5 км в день, но россияне не в состоянии преодолеть и 100 м - Гайдай

Цитата

«Интенсивность боев остается стабильной в течение уже нескольких недель. Это благодаря тому, что Луганская область держалась 5 месяцев, и наши военные нанесли мощное поражение и личному составу, и технике. Кроме того, за 5 месяцев ВСУ получили определенное количество западного оружия, достаточно точно уничтожающего склады и командные центры глубоко в тылу российской армии на территории оккупированной Луганской области. Поэтому те задачи, которые ставит кремль своим военным, проходить на день по 5 км, но россияне не в состоянии преодолеть и 100 м, выполнить нереально», – сообщил Гайдай в распространенном видео.

Детали

Он добавил, что сейчас в Луганской области уменьшается интенсивность обстрелов. Однако надо понимать, что запасов боекомплектов у рф еще огромное количество и измеряется миллионами единиц.

«То, что западное оружие помогает украинским военным уничтожать склады – это хорошо. Но россияне не сидят на месте, ищут новые возможности логистики и дальше продолжают боевые действия. Но все равно не такой интенсивности, как было раньше», – добавил Гайдай.

Напомним

Поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага – линия фронта в Луганской области почти замерла

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