Луганщина: атаки ворога відбили з чотирьох напрямків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога – лінія фронту на Луганщині майже завмерла. Атаки ворога за 25 серпня відбито з чотирьох напрямків. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла. Майже два місяці ворог без значних перемог", - зазначив Гайдай у Telegram.
Деталі
За даними голови Луганської ОВА, за минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів.
"Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків", - зазначив він.
Доповнення
На Луганщині росіяни провалили спробу покращити тактичне положення.