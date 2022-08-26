Луганщина: атаки ворога відбили з чотирьох напрямків

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"Підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла. Майже два місяці ворог без значних перемог", - зазначив Гайдай у Telegram.

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За даними голови Луганської ОВА, за минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів.

"Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків", - зазначив він.

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На Луганщині росіяни провалили спробу покращити тактичне положення.