Луганская область: атаки врага отразили с четырех направлений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага – линия фронта в Луганской области почти замерла. Атаки врага за 25 августа отбиты из четырех направлений. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Цитата
"Поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян – линия фронта почти замерла. Почти два месяца враг без значительных побед", – отметил Гайдай в Telegram.
Детали
По данным главы Луганской ОВА, за минувшую ночь противником совершены четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы. В течение 25 августа у четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары.
"Атаки врага неоднократно отражены с четырех направлений", - отметил он.
Дополнение
В Луганской области россияне провалили попытку улучшить тактическое положение.