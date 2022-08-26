Луганская область: атаки врага отразили с четырех направлений

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"Поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян – линия фронта почти замерла. Почти два месяца враг без значительных побед", – отметил Гайдай в Telegram.

Детали

По данным главы Луганской ОВА, за минувшую ночь противником совершены четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы. В течение 25 августа у четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары.

"Атаки врага неоднократно отражены с четырех направлений", - отметил он.

Дополнение

В Луганской области россияне провалили попытку улучшить тактическое положение.