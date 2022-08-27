кремль ставить завдання про 5 км за день, але росіяни не в змозі подолати і 100 м - Гайдай

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«Інтенсивність боїв залишається стабільною протягом вже декілької тижнів. Це завдяки тому, що Луганська область трималася 5 місяців і наші військові нанесли потужне ураження і особовому складу, і техніці. Крім того, за 5 місяців ЗСУ отримали певну кількість західної зброї, яка достатньо влучно знищує склади і командні центри глибоко в тилу російської армії на території окупованої Луганщини. Тому ті завдання, які ставить кремль своїм військовим, проходити на день по 5 км, але росіяни не в змозі подолати і 100 м, виконати нереально», – повідомив Гайдай у поширеному відео.

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Він додав, що наразі на Луганщині зменшується інтенсивність обстрілів. Проте, треба розуміти, що запасів боєкомплектів в росії ще величезна кількість і вимірюється мільйонами одиниць.

«Те, що західна зброя допомагає українським військовим нищити склади – це добре. Але росіяни не сидять на місці, шукають нові можливості логістики і далі продовжувати бойові дії. Але все одно не такої інтенсивності, як було раніше», – додав Гайдай.

Нагадаємо

Підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога – лінія фронту на Луганщині майже завмерла.