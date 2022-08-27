кремль ставить завдання про 5 км за день, але росіяни не в змозі подолати і 100 м - Гайдай

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 52357 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 58662 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 74437 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 80761 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 91384 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 143682 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69053 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 146830 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 107035 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68834 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 94138 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 91376 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 15339 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 16798 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 18001 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 52357 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 143682 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 170314 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 146830 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 258840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 91597 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 94360 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 41982 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45430 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60139 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

кремль ставить завдання про 5 км за день, але росіяни не в змозі подолати і 100 м - Гайдай

Київ • УНН

 • 138119 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. кремль ставить завдання проходити за день по 5 км, але зазвичай росіяни не в змозі подолати і 100 м. Про це у Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

кремль ставить завдання про 5 км за день, але росіяни не в змозі подолати і 100 м - Гайдай

Цитата

«Інтенсивність боїв залишається стабільною протягом вже декілької тижнів. Це завдяки тому, що Луганська область трималася 5 місяців і наші військові нанесли потужне ураження і особовому складу, і техніці. Крім того, за 5 місяців ЗСУ отримали певну кількість західної зброї, яка достатньо влучно знищує склади і командні центри глибоко в тилу російської армії на території окупованої Луганщини. Тому ті завдання, які ставить кремль своїм військовим, проходити на день по 5 км, але росіяни не в змозі подолати і 100 м, виконати нереально», – повідомив Гайдай у поширеному відео.

Деталі

Він додав, що наразі на Луганщині зменшується інтенсивність обстрілів. Проте, треба розуміти, що запасів боєкомплектів в росії ще величезна кількість і вимірюється мільйонами одиниць.

«Те, що західна зброя допомагає українським військовим нищити склади – це добре. Але росіяни не сидять на місці, шукають нові можливості логістики і далі продовжувати бойові дії. Але все одно не такої інтенсивності, як було раніше», – додав Гайдай.

Нагадаємо

Підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога – лінія фронту на Луганщині майже завмерла

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59