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Кремль не готов к конструктивным действиям - Геращенко

Кремль не готов к конструктивным действиям - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 8219 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отсутствие представителя ТКГ от РФ свидетельствует о неготовности Кремля к конструктивным действиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Ирины Геращенко на ее странице в Facebook.

"Как сообщили мне коллеги по минскому процесса, сегодня состоялась скайп-конференция ТКГ (где Украину представляет Евгений Марчук) и безопасности подгруппы, инициированная представителями ОБСЕ и украинской стороной.
Мы обеспокоены постоянными нарушением режима тишины, имеем погибших воинов в феврале и в марте... Еженедельно обстреливаются гражданские населенные пункты, разрушаются дома мирных жителей, есть раненые.

Цель скайп - конференции: обсудить обострение ситуации безопасности и остановить насилие. Украинской стороной и ОБСЕ были обсуждены и согласованы совместные заявления и предложено объявить режим тишины с 00:00 8 марта", - написала первый вице-спикер Верховной Рады.

"На скайп - конференцию... не явился представитель ТКГ от РФ Б.Грызлов, хотя ее время и дата были согласованы неделю назад в Минске. Очевидно, что его демонстративное отсутствие свидетельствует об одном - Путин не дал команду своим подчиненным делать какие-либо шаги для установления мира ... Кремль не готов ни к каким конструктивным действиям", - заявила Ирина Геращенко.

Она напомнила, что после "тяжелой и эмоциональной" дискуссии с другими представителями от РФ, достигнуто договоренности о прекращении огня сегодня в полночь.

"Это будет 19-попытка прекратить насилие в Донбассе. Остановить убийства украинцев: гражданских и военных", - написала Геращенко.

"К сожалению, из-за отсутствия Грызлова, не подписано совместное заявление, а следовательно, Россия в очередной раз пытается избежать ответственности за соблюдение договоренностей. Мы ожидаем от СММ ОБСЕ четкого мониторинга ситуации безопасности и фиксации, как соблюдать режим тишины сторонами - в частности РФ и подконтрольными России боевиками", - резюмирует Первый заместитель Верховной Рады.

Как сообщал УНН, с 00:00 часов 8 марта во зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно.

Ранее в РФ заявляли, что Украина не согласовала инициативу ОБСЕ про "весеннее перемирие".

Напомним, участница Минских переговоров по Донбассу Ирина Геращенко заявила о срыве заседания подгруппы ТКГ в Минске представительницами ОРДЛО.

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