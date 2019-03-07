Кремль не готовий до конструктивних дій - Геращенко

ukru
22 березня, 17:51 • 81339 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 123583 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 104905 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104720 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 91312 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102101 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151674 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168075 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154905 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 248152 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.7 м/с
33 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 61332 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 51406 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 51624 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

03:11 • 30303 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 62950 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 164714 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 248160 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 211099 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 195862 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 162451 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 59462 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 55730 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 71253 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 52001 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 83169 перегляди
Актуальне
Кремль не готовий до конструктивних дій - Геращенко

Кремль не готовий до конструктивних дій - Геращенко

Київ • УНН

 • 8219 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що відсутність представника ТКГ від РФ свідчить про неготовність Кремля до конструктивних дій. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Ірини Геращенко на її сторінці у Facebook.

“Як поінформували мене колеги по мінському процесу , сьогодні відбулася скайп- конференція ТКГ ( де Україну представляє Євгеній Марчук) і безпекової підгрупи, ініційована представниками ОБСЄ і українською стороною.
Ми занепокоєні постійними порушенням режиму тиші, маємо загиблих воїнів в лютому і в березні... Щотижня обстрілюються цивільні населені пункти , руйнуються будинки мирних жителів, є поранені.

Мета скайп — конференції: обговорити загострення безпекової ситуації і зупинити насильство. Українською стороною і ОБСЄ було обговорено і узгоджено спільну заяву і запропоновано оголосити режим тиші з 0 годин 8 березня”, — написала перший віце-спікер Верховної Ради.

“На скайп — конференцію... не з‘явився представник ТКГ від РФ Б. Гризлов, хоч її час і дата були узгоджені тиждень тому в Мінську. Очевидно, що його демонстративна відсутність свідчить про одне — Путін не дав команду своїм підлеглим робити будь-які кроки для встановлення миру... Кремль не готовий до жодних конструктивних дій”, — заявила Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що після “важкої і емоційної” дискусії з іншими представниками від РФ , досягнуто домовленості про припинення вогню сьогодні опівночі.

“Це буде 19-та спроба припинити насильство на Донбасі. Зупинити вбивства українців: цивільних і військових”, — написала Геращенко.

“На жаль, через відсутність Гризлова, не підписано спільної заяви, а отже, Росія вчергове намагається уникнути відповідальності за дотримання домовленостей. Ми очікуємо від СММ ОБСЄ чіткого моніторингу безпекової ситуації і фіксації, як дотримуватиметься режим тиші сторонами- зокрема РФ і підконтрольними Росії бойовиками”, — резюмує Перший заступник Верховної Ради.

Як повідомляв УНН, З 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково.

Раніше у РФ заявляли, що Україна не погодила ініціативу ОБСЄ про “весняне перемир’я”.

Нагадаємо, учасниця Мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську представницями ОРДЛО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини з соцмереж

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03