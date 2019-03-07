Кремль не готовий до конструктивних дій - Геращенко

КИЇВ. 7 березня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що відсутність представника ТКГ від РФ свідчить про неготовність Кремля до конструктивних дій. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Ірини Геращенко на її сторінці у Facebook.