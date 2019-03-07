Кремль не готовий до конструктивних дій - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що відсутність представника ТКГ від РФ свідчить про неготовність Кремля до конструктивних дій. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Ірини Геращенко на її сторінці у Facebook.
“Як поінформували мене колеги по мінському процесу , сьогодні відбулася скайп- конференція ТКГ ( де Україну представляє Євгеній Марчук) і безпекової підгрупи, ініційована представниками ОБСЄ і українською стороною.
Ми занепокоєні постійними порушенням режиму тиші, маємо загиблих воїнів в лютому і в березні... Щотижня обстрілюються цивільні населені пункти , руйнуються будинки мирних жителів, є поранені.
Мета скайп — конференції: обговорити загострення безпекової ситуації і зупинити насильство. Українською стороною і ОБСЄ було обговорено і узгоджено спільну заяву і запропоновано оголосити режим тиші з 0 годин 8 березня”, — написала перший віце-спікер Верховної Ради.
“На скайп — конференцію... не з‘явився представник ТКГ від РФ Б. Гризлов, хоч її час і дата були узгоджені тиждень тому в Мінську. Очевидно, що його демонстративна відсутність свідчить про одне — Путін не дав команду своїм підлеглим робити будь-які кроки для встановлення миру... Кремль не готовий до жодних конструктивних дій”, — заявила Ірина Геращенко.
Вона нагадала, що після “важкої і емоційної” дискусії з іншими представниками від РФ , досягнуто домовленості про припинення вогню сьогодні опівночі.
“Це буде 19-та спроба припинити насильство на Донбасі. Зупинити вбивства українців: цивільних і військових”, — написала Геращенко.
“На жаль, через відсутність Гризлова, не підписано спільної заяви, а отже, Росія вчергове намагається уникнути відповідальності за дотримання домовленостей. Ми очікуємо від СММ ОБСЄ чіткого моніторингу безпекової ситуації і фіксації, як дотримуватиметься режим тиші сторонами- зокрема РФ і підконтрольними Росії бойовиками”, — резюмує Перший заступник Верховної Ради.
Як повідомляв УНН, З 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі запроваджується режим тиші, який діятиме безстроково.
Раніше у РФ заявляли, що Україна не погодила ініціативу ОБСЄ про “весняне перемир’я”.
Нагадаємо, учасниця Мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила про зрив засідання підгрупи ТКГ у Мінську представницями ОРДЛО.