Кремль массово распространяет фейк о "расколе НАТО" и прекращении помощи Украине – Центр стратегических коммуникаций
Киев • УНН
Пропаганда рф выпустила 13,4 тысячи дезинформационных материалов за двое суток. Около 67% иностранных упоминаний об Украине формируются вражескими сетями.
российская пропаганда активизировала кампанию по распространению дезинформации о якобы расколе в НАТО и сворачивании поддержки Украины со стороны Запада. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.
По данным Центра, 4–5 апреля российские FIMI-ресурсы массово использовали заявления госсекретаря США Марко Рубио и материал The Economist, вырывая их из контекста и подавая как "доказательство" кризиса в Альянсе.
За двое суток зафиксировано около 400 публикаций с прогнозами о "расколе НАТО" и прекращении помощи Украине.
В целом за этот период на около 140 дезинформационных ресурсах вышло примерно 13,4 тысячи материалов об Украине, тогда как в легитимных медиа – около 6,5 тысячи. Таким образом, около 67% всех иностранных упоминаний формируются именно через сети дезинформации.
В Центре отмечают, что эти вбросы являются частью более широкой информационной операции.
Заявления западных политиков вырываются из контекста и подаются как доказательство внутреннего кризиса Запада
Параллельно российская пропаганда продвигает и другие нарративы: о "несостоятельности" Украины, ее зависимости от международной помощи, а также пытается представить Киев как "источник нестабильности".
Отдельно фиксируется распространение фейков о якобы "террористической деятельности" Украины – за два дня зафиксировано по меньшей мере 600 таких публикаций.
