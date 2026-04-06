Кремль массово распространяет фейк о "расколе НАТО" и прекращении помощи Украине – Центр стратегических коммуникаций

Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
После удара по "Кремний Эл" в Брянске россияне срочно восстанавливают производство – АТЕШPhoto6 апреля, 04:51 • 20478 просмотра
Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за вторжение дронов6 апреля, 05:01 • 14305 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 21585 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 10087 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo11:53 • 12480 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 118403 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 118494 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 123712 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 10085 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 31778 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 45624 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 46625 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 57967 просмотра
Кремль массово распространяет фейк о "расколе НАТО" и прекращении помощи Украине – Центр стратегических коммуникаций

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Пропаганда рф выпустила 13,4 тысячи дезинформационных материалов за двое суток. Около 67% иностранных упоминаний об Украине формируются вражескими сетями.

российская пропаганда активизировала кампанию по распространению дезинформации о якобы расколе в НАТО и сворачивании поддержки Украины со стороны Запада. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Подробности

По данным Центра, 4–5 апреля российские FIMI-ресурсы массово использовали заявления госсекретаря США Марко Рубио и материал The Economist, вырывая их из контекста и подавая как "доказательство" кризиса в Альянсе.

За двое суток зафиксировано около 400 публикаций с прогнозами о "расколе НАТО" и прекращении помощи Украине.

В целом за этот период на около 140 дезинформационных ресурсах вышло примерно 13,4 тысячи материалов об Украине, тогда как в легитимных медиа – около 6,5 тысячи. Таким образом, около 67% всех иностранных упоминаний формируются именно через сети дезинформации.

В Центре отмечают, что эти вбросы являются частью более широкой информационной операции.

Заявления западных политиков вырываются из контекста и подаются как доказательство внутреннего кризиса Запада

- отмечают аналитики.

Параллельно российская пропаганда продвигает и другие нарративы: о "несостоятельности" Украины, ее зависимости от международной помощи, а также пытается представить Киев как "источник нестабильности".

Отдельно фиксируется распространение фейков о якобы "террористической деятельности" Украины – за два дня зафиксировано по меньшей мере 600 таких публикаций.

"Украинцам место только у себя дома": боты атаковали страницу посольства Украины в Польше04.04.26, 15:30 • 7784 просмотра

Андрей Тимощенков

ОбществоНовости Мира