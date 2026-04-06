кремль масово поширює фейк про "розкол НАТО" та припинення допомоги Україні - Центр стратегічних комунікацій
Київ • УНН
Пропаганда рф випустила 13,4 тисячі дезінформаційних матеріалів за дві доби. Близько 67% іноземних згадок про Україну формуються ворожими мережами.
російська пропаганда активізувала кампанію з поширення дезінформації про нібито розкол у НАТО та згортання підтримки України з боку Заходу. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає УНН.
Деталі
За даними Центру, 4–5 квітня російські FIMI-ресурси масово використали заяви держсекретаря США Марко Рубіо та матеріал The Economist, вириваючи їх із контексту та подаючи як "доказ" кризи в Альянсі.
За дві доби зафіксовано близько 400 публікацій із прогнозами про "розкол НАТО" та припинення допомоги Україні.
Загалом за цей період на близько 140 дезінформаційних ресурсах вийшло приблизно 13,4 тисячі матеріалів про Україну, тоді як у легітимних медіа – близько 6,5 тисячі. Таким чином, близько 67% усіх іноземних згадок формуються саме через мережі дезінформації.
У Центрі зазначають, що ці вкиди є частиною ширшої інформаційної операції.
Заяви західних політиків вириваються з контексту і подаються як доказ внутрішньої кризи Заходу
Паралельно російська пропаганда просуває й інші наративи: про "неспроможність" України, її залежність від міжнародної допомоги, а також намагається представити Київ як "джерело нестабільності".
Окремо фіксується поширення фейків про нібито "терористичну діяльність" України – за два дні зафіксовано щонайменше 600 таких публікацій.
“Українцям місце лише у себе вдома”: боти атакували сторінку посольства України в Польщі04.04.26, 15:30 • 7784 перегляди