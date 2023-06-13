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кремль хочет компенсировать потери крылатых ракет дронами - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Для компенсации потерь запасов крылатых ракет в войне россия делает ставку на БпЛА. Чтобы увеличить поставки и обезопасить от санкций, кремль заменил пути их получения с воздушного на морской и работает над запуском внутреннего производства, отмечается в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

кремль хочет компенсировать потери крылатых ракет дронами - британская разведка

Детали

Аналитики отмечают, что в последние месяцы россия, скорее всего, работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов беспилотных летательных аппаратов одностороннего удара (OWA-UAV). Поставляя такое оружие, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских OWA-БпЛА (одномоторных средневысотных БпЛА большой дальности) воздушным транспортом к более крупным партиям кораблями из Ирана через Каспийское море. После вторжения этот «международный транзитный коридор север-юг» приобрел значительно большее значение. Это позволяет россии получить доступ к азиатским рынкам, включая поставки оружия, способом, который, как она надеется, будет менее уязвимым к международным санкциям.

россия также работает над запуском внутреннего производства OWA-UAV, почти наверняка при поддержке Ирана. кремль, скорее всего, инвестирует в OWA-БпЛА, потому что это предоставляет ему относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда он потратил значительную часть своих запасов крылатых ракет в Украине.

Дополнение

В течение мая 2023 года россия запустила более 300 иранских беспилотных летательных аппаратов серии "Shahed" (OWA-UAV) против Украины (это самое интенсивное использование этой системы вооружений на сегодня), пытаясь заставить Украину выпустить запасы ценных передовых ракет противовоздушной обороны. Однако Украина нейтрализовала не менее 90% дронов OWA-UAV, преимущественно используя свое более старое и дешевое оружие противовоздушной обороны и средства радиоэлектронного глушения, указали в британской разведке.

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