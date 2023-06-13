кремль хоче компенсувати втрати крилатих ракет дронами - британська розвідка

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13703 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 44334 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39427 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44671 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113451 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179836 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196251 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144038 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137814 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87892 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35147 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39127 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30643 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12239 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25592 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25706 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 44300 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196240 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248565 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 380 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 626 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19169 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24055 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40098 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

кремль хоче компенсувати втрати крилатих ракет дронами - британська розвідка

Київ • УНН

 • 661404 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Для компенсації втрат запасів крилатих ракет у війні росія робить ставку на БпЛА. Щоб збільшити поставки та убезпечити від санкцій, кремль замінив шляхи їх отримання з повітряного на морський та працює над запуском внутрішнього виробництва, зазначається у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

кремль хоче компенсувати втрати крилатих ракет дронами - британська розвідка

Деталі

Аналітики зауважують, що останніми місяцями росія, швидше за все, працювала над забезпеченням довгострокових поставок великих обсягів безпілотних літальних апаратів одностороннього удару (OWA-UAV). Поставляючи таку зброю, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

Зазначається, що росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських OWA-БпЛА (одномоторних середньовисотних БпЛА великої дальності) повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море. Після вторгнення цей «міжнародний транзитний коридор північ-південь» набув значно більшого значення. Це дозволяє росії отримати доступ до азійських ринків, включаючи поставки зброї, у спосіб, який, як вона сподівається, буде менш вразливим до міжнародних санкцій.

росія також працює над запуском внутрішнього виробництва OWA-UAV, майже напевно за підтримки Ірану. кремль, швидше за все, інвестує в OWA-БпЛА, тому що це надає йому відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли він витратив значну частину своїх запасів крилатих ракет в Україні.

Доповнення

Впродовж травня 2023 року росія запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів серії "Shahed" (OWA-UAV) проти України (це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні), намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Однак Україна нейтралізувала щонайменше 90% дронів OWA-UAV, переважно використовуючи свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння, вказали у британській розвідці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британська розвідка пояснила нетипову медійну активність шойгу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31