кремль хоче компенсувати втрати крилатих ракет дронами - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Для компенсації втрат запасів крилатих ракет у війні росія робить ставку на БпЛА. Щоб збільшити поставки та убезпечити від санкцій, кремль замінив шляхи їх отримання з повітряного на морський та працює над запуском внутрішнього виробництва, зазначається у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Аналітики зауважують, що останніми місяцями росія, швидше за все, працювала над забезпеченням довгострокових поставок великих обсягів безпілотних літальних апаратів одностороннього удару (OWA-UAV). Поставляючи таку зброю, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.
Зазначається, що росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських OWA-БпЛА (одномоторних середньовисотних БпЛА великої дальності) повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море. Після вторгнення цей «міжнародний транзитний коридор північ-південь» набув значно більшого значення. Це дозволяє росії отримати доступ до азійських ринків, включаючи поставки зброї, у спосіб, який, як вона сподівається, буде менш вразливим до міжнародних санкцій.
росія також працює над запуском внутрішнього виробництва OWA-UAV, майже напевно за підтримки Ірану. кремль, швидше за все, інвестує в OWA-БпЛА, тому що це надає йому відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли він витратив значну частину своїх запасів крилатих ракет в Україні.
Доповнення
Впродовж травня 2023 року росія запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів серії "Shahed" (OWA-UAV) проти України (це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні), намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Однак Україна нейтралізувала щонайменше 90% дронів OWA-UAV, переважно використовуючи свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння, вказали у британській розвідці.
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