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Креминь против Спокойствия: языковой омбудсмен объяснил, почему взялся за переименование населенных пунктов Украины

Киев • УНН

 • 28560 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Переименование населенных пунктов Украины необходимо из-за русифицированных вариантов названий, которые ”прячут" историю и культуру украинского народа. Как отметил в комментарии УНН уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, соответствующая практика необходима для искоренения постсоветского синдрома из украинского менталитета, и защиты государственного языка в соответствии с нормами закона.

Креминь против Спокойствия: языковой омбудсмен объяснил, почему взялся за переименование населенных пунктов Украины

Цитата

“Мы (Офис уполномоченного по защите государственного языка - ред.) обратились в отдельные местные органы самоуправления с тем, чтобы они нашли возможность привести в соответствие правописания стандартам государственного языка. Мы осуществили мониторинг своими силами на выявление русифицированных и советских названий населенных пунктов. Вообще, нами проверено 18 546 названий населенных пунктов всех областей, включая оккупированные территории АР Крым и часть Донецкой и Луганской областей”, - рассказал Креминь.

Детали

По мнению языкового омбудсмена, огромное количество названий населенных пунктов не соответствует не только правописанию украинского языка, “а даже здравому смыслу”. Креминь привел пример относительно названий, связанных с географическим расположением, или частями мира: “Странность произошла после 1991 года, когда часть местных общин привела в соответствие правописание названия населенных пунктов, улиц, и объектов топонимики, а другая часть не привела. Мы имеем Пивденноукраинскую АЭС, но город Южноукраинск. Мы имеем названия улиц, которые продолжают иметь как российский, так и украинский вариант”, - добавил Кремень.

Он подчеркнул, что вопрос переименования населенных пунктов в соответствии с нормами украинского правописания связан, непосредственно с тем, насколько община способна восстановить историческую справедливость.

“В советские времена названия, связанные с отдельными страницами становления украинского народа, в один момент были стерты, и люди находились в травматическом состоянии. Тогда появлялась пятая графа в паспорте, были репрессии, преследование, запрет украинского языка. И, по сути, мы имеем остатки посттравматического синдрома, в том числе, и в топонимических символах”, - добавил глава офиса.

Креминь также объяснил процесс изменения названия того или иного населенного пункта и ключевых лиц, принимающих в этом участие.

“При каждой местной общине есть топонимические комиссии, которые создаются в соответствии с решением городского или поселкового головы. И такие комиссии работают не только над названиями, которые уже есть, но и над теми, которые планируются. Приглашаются представители из числа историков, археологов, исследователей, краеведов. И они рассматривают вопрос о том, какие названия были бы правильными, и воспроизводят историю и культуру, и тд. И эти названия могут быть связаны как с топонимикой, так они могут быть связаны с именами ведущих людей”, - подчеркнул омбудсмен.

“Поэтому, собственно, моя задача, как уполномоченного, это напомнить гражданам Украины, а также местной власти о несоответствии нормам современного украинского языка названий населенных пунктов. Если им хочется быть жителями села Спокойствие, и быть спокойствичанами - это их решение. Но, мне кажется, что населенные пункты должны отражать как историю края, так и становление украинского государства”, - резюмировал он.

Контекст

3 ноября Креминь заявил о необходимости изменить названия некоторых населенных пунктов в соответствии с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" названия населенных пунктов. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года.

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