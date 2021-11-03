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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Кремінь хоче змінити низку назв населених пунктів України. Сєвєродонецьку, Южноукраїнську та Лучу приготуватися

Київ • УНН

 • 31893 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про необхідність змінити назви деяких населених пунктів у відповідності до правопису стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" назви населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена, передає УНН.

Кремінь хоче змінити низку назв населених пунктів України. Сєвєродонецьку, Южноукраїнську та Лучу приготуватися

Цитата

“Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону назви населених пунктів”, – заявив Кремінь.

Деталі

За словами мовного омбудсмена, до нього надійшли численні звернення від громадян, які нарікали на російськомовний характер написання назв. Серед згаданих назв пунктів населення були наступні: Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших.

“Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль та були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади....У зв'язку з цим повинні бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність з правописом, стандартами державної мови та вимогами статті 41 Закону. Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструменту об'єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки", – наголосив Кремінь.

Нагадаємо

Конституційний Суд України ухвалила рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, визнавши його конституційним.

Сам закон про мову набув чинності у липні 2019 року.

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