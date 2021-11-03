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Креминь хочет изменить ряд названий населенных пунктов Украины. Северодонецку, Южноукраинску и Лучу приготовиться

Киев • УНН

 • 31893 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о необходимости изменить названия некоторых населенных пунктов в соответствии с правописанием стандартов государственного языка и требований статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" названия населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, передаетУНН.

Креминь хочет изменить ряд названий населенных пунктов Украины. Северодонецку, Южноукраинску и Лучу приготовиться

Цитата

“Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти просьбой привести в соответствие правописания, стандартов государственного языка и требований статьи 41 Закона названия населенных пунктов”, - заявил Кремень.

Детали

По словам языкового омбудсмена, к нему поступили многочисленные обращения от граждан, которые жаловались на русскоязычный характер написания названий. Среди упомянутых названий пунктов населения были следующие: Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие.

“Многие из них имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богопиль и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти... В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - подчеркнул Кремень.

Напомним

Конституционный Суд Украины принял решение в деле по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, признав его конституционным.

Сам закон о языке вступил в силу в июле 2019 года.

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