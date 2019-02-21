Кравчук в очередной раз призвал договориться с агрессором

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57471 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124224 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126039 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127117 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123871 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156952 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117698 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141348 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145224 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130517 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Кравчук в очередной раз призвал договориться с агрессором

Кравчук в очередной раз призвал договориться с агрессором

Киев  •  УНН

 • 16507 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Бывший президент Украины Леонид Кравчук в очередной раз призвал договориться с Российской Федерацией для достижения мира. Об этом он заявил во время совместного брифинга бывших президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, передает УНН.

"Не всем нравится, что я говорю, но я повторю - пока мы, это Украина, и агрессор - Россия, не станем договариваться между собой, начиная с маленького, и с помощью тех сил, которые на нашей стороне, - мира не будет" , - заявил Кравчук.

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Напомним, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к парламенту с просьбой введения военного положения, если этому нет альтернативы с одновременным принятием постановления о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года.

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