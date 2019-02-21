Кравчук в очередной раз призвал договориться с агрессором

"Не всем нравится, что я говорю, но я повторю - пока мы, это Украина, и агрессор - Россия, не станем договариваться между собой, начиная с маленького, и с помощью тех сил, которые на нашей стороне, - мира не будет" , - заявил Кравчук.

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Напомним, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к парламенту с просьбой введения военного положения, если этому нет альтернативы с одновременным принятием постановления о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года.