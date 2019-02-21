Кравчук в черговий раз закликав домовитися з агресором

"Не всім подобається, що я говорю, але я повторю – поки ми, це Україна, і агресор - Росія, не почнемо домовлятися між собою, починаючи з маленького, і з допомогою тих сил, які на нашому боці, - миру не буде", - заявив Кравчук.

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Нагадаємо, президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.