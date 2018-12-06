Кравчук розповів, як досягти миру в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Перший Президент України Леонід Кравчук вважає, що глави України та Росії мають сісти за стіл переговорів, інакше миру не буде. Про це він сьогодні повідомив журналістам, передає УНН.
"Моє ставлення до Росії загальновідоме. Але я знаю інше, якщо ми не домовимося з ворогом, війна завжди колись закінчується, миру не буде. Що Путін каже, він не хоче сідати за стіл переговорів з Порошенком. Це хвороба. Росіяни обрали Путіна, українці обрали Порошенка. Сідають і домовляються. Він не хоче. А якщо ще раз оберуть Президентом Порошенка? Ми ж демократична країна, ми не знаємо, кого в нас оберуть, це вони точно знають, що оберуть Путіна, а ми ні", - сказав Кравчук.
Також перший Президент України вважає, що Договір про дружбу з РФ вже давно треба було припинити, як і багато чого іншого.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
Президент України Петро Порошенко заявив, що президент Росії Володимир Путін не відповів на його запит на телефонну розмову про напад на українські кораблі в районі Азовського моря.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що він не відповідає на спроби Президента України Петра Порошенка поговорити по телефону, тому що не хоче брати участь у його виборчій кампанії.