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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кравчук рассказал, как достичь мира в Украине

Киев • УНН

 • 45712 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что главы Украины и России должны сесть за стол переговоров, иначе мира не будет. Об этом он сегодня сообщил журналистам, передает УНН.

Кравчук рассказал, как достичь мира в Украине

"Мое отношение к России общеизвестно. Но я знаю другое, если мы не договоримся с врагом, война всегда когда-нибудь заканчивается, мира не будет. Что Путин говорит, он не хочет садиться за стол переговоров с Порошенко. Это болезнь. Россияне выбрали Путина, украинцы выбрали Порошенко. Садятся и договариваются. Он не хочет. А если еще раз изберут Президентом Порошенко? Мы же демократическая страна, мы не знаем, кого у нас изберут, это они точно знают, что выберут Путина, а мы нет", - сказал Кравчук.

Также первый Президент Украины считает, что Договор о дружбе с РФ уже давно надо было прекратить, как и многое другое.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин не ответил на его запрос на телефонный разговор о нападении на украинские корабли в районе Азовского моря.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки Президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.

Украинские Национальные Новости

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