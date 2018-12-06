Кравчук рассказал, как достичь мира в Украине

"Мое отношение к России общеизвестно. Но я знаю другое, если мы не договоримся с врагом, война всегда когда-нибудь заканчивается, мира не будет. Что Путин говорит, он не хочет садиться за стол переговоров с Порошенко. Это болезнь. Россияне выбрали Путина, украинцы выбрали Порошенко. Садятся и договариваются. Он не хочет. А если еще раз изберут Президентом Порошенко? Мы же демократическая страна, мы не знаем, кого у нас изберут, это они точно знают, что выберут Путина, а мы нет", - сказал Кравчук.

Также первый Президент Украины считает, что Договор о дружбе с РФ уже давно надо было прекратить, как и многое другое.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин не ответил на его запрос на телефонный разговор о нападении на украинские корабли в районе Азовского моря.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки Президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.