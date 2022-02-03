Красивая дата: в Киеве 02.02.2022 зарегистрировали более 170 браков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве 2 февраля 2022 года зарегистрировали более 170 браков. Всего в Украине 1017 пар молодоженов официально стали мужем и женой. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос.
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“В Украине 02.02.2022 было составлено 1017 актовых записей о браке. Непосредственно в Киеве было составлено 172 актовые записи о браке”, — говорится в ответе на запрос.
Дополнение
В течение 2021 года более 38 тысяч украинских пар поженились в рамках проекта “Брак за сутки”. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подавать документы для регистрации брака через портал “Дія”.
В Украине 2 февраля 2020 года зарегистрировали почти 400 браков, из которых 87 было зарегистрировано в Киеве.