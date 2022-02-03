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15 марта, 19:03 • 103212 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135420 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119088 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112932 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102439 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100281 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88058 просмотра

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Красивая дата: в Киеве 02.02.2022 зарегистрировали более 170 браков

Киев • УНН

 • 24203 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве 2 февраля 2022 года зарегистрировали более 170 браков. Всего в Украине 1017 пар молодоженов официально стали мужем и женой. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос.

Цитата:

“В Украине 02.02.2022 было составлено 1017 актовых записей о браке. Непосредственно в Киеве было составлено 172 актовые записи о браке”, — говорится в ответе на запрос.

Дополнение

В течение 2021 года более 38 тысяч украинских пар поженились в рамках проекта “Брак за сутки”. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подавать документы для регистрации брака через портал “Дія”.

В Украине 2 февраля 2020 года зарегистрировали почти 400 браков, из которых 87 было зарегистрировано в Киеве.

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