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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 44431 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Красива дата: у Києві 02.02.2022 зареєстрували понад 170 шлюбів

Красива дата: у Києві 02.02.2022 зареєстрували понад 170 шлюбів

Київ • УНН

 • 24205 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Києві 2 лютого 2022 року зареєстрували понад 170 шлюбів. Загалом в Україні 1017 пар молодят офіційно стали чоловіком та дружиною. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит.

Цитата:

“В Україні 02.02.2022 було складено 1017 актових записів про шлюб. Безпосередньо у Києві було складено 172 актові записи про шлюб”, — йдеться у відповіді на запит.

Доповнення

Протягом 2021 року понад 38 тисяч українських пар одружилися в межах проекту “Шлюб за добу”. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подавати документи для реєстрації шлюбу через портал “Дія”.

В Україні 2 лютого 2020 року зареєстрували майже 400 шлюбів, з яких 87 було зареєстровано у Києві.

Українські Національні Новини

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