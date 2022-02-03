Красива дата: у Києві 02.02.2022 зареєстрували понад 170 шлюбів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Києві 2 лютого 2022 року зареєстрували понад 170 шлюбів. Загалом в Україні 1017 пар молодят офіційно стали чоловіком та дружиною. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит.
Цитата:
“В Україні 02.02.2022 було складено 1017 актових записів про шлюб. Безпосередньо у Києві було складено 172 актові записи про шлюб”, — йдеться у відповіді на запит.
Доповнення
Протягом 2021 року понад 38 тисяч українських пар одружилися в межах проекту “Шлюб за добу”. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подавати документи для реєстрації шлюбу через портал “Дія”.
В Україні 2 лютого 2020 року зареєстрували майже 400 шлюбів, з яких 87 було зареєстровано у Києві.