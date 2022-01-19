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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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В Україні 2021 року зареєстрували майже 40 тисяч "шлюбів за добу": в яких містах найбільше

В Україні 2021 року зареєстрували майже 40 тисяч "шлюбів за добу": в яких містах найбільше

Київ • УНН

 • 17419 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Протягом 2021 року понад 38 тисяч українських пар одружилися в межах проекту "Шлюб за добу". Про це повідомило Міністерство юстиції України, інформує УНН.

Деталі

Найбільшим попитом ця послуга користувалася у Києві (7 103 шлюби), в Одеській області (5 266), Харківській (2 271), Львівській (2 249) та Дніпропетровській областях (2 137).

Також минулого року "Шлюб за добу" був популярним серед іноземців — 11 212 шлюбів.

Загалом з моменту започаткування сервісу (з 29 липня 2016 року) провели 150 783 швидкі реєстрації шлюбу.

Додамо

У Міністерстві юстиції України нагадали, як зареєструвати шлюб за добу:

  • звернутися до організатора державної реєстрації шлюбу;
  • обрати дату та час для проведення державної реєстрації;
  • укласти цивільно-правовий договір про надання послуги;
  • завітати на власне весілля.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подавати документи для реєстрації шлюбу через портал "Дія".

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