В Украине в 2021 году зарегистрировали почти 40 тысяч "браков за сутки": в каких городах больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В течение 2021 года более 38 тысяч украинских пар поженились в рамках проекта "Брак за сутки". Об этом сообщило Министерство юстиции Украины, информирует УНН.
Детали
Наибольшим спросом эта услуга пользовалась в Киеве (7 103 брака), в Одесской области (5 266), Харьковской (2 271), Львовской (2 249) и Днепропетровской областях (2 137).
Также в прошлом году "Брак за сутки" был популярен среди иностранцев — 11 212 браков.
Всего с момента основания сервиса (с 29 июля 2016 года) провели 150 783 быстрые регистрации брака.
Добавим
В Министерстве юстиции Украины напомнили, как зарегистрировать брак за сутки:
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- обратиться к организатору государственной регистрации брака;
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- выбрать дату и время для проведения государственной регистрации;
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- заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуги;
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- приехать на собственную свадьбу.
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Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подавать документы для регистрации брака через портал "Дия".