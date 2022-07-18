Краматорск утром снова подвергся вражескому удару - мэр

Цитата

"Громкое утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже, из РСЗО", - написал Гончаренко в Facebook.

Дополнение

За 17 июля российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения.