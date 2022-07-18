Краматорськ зранку знову зазнав ворожого удару - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці завдали черговий удар по Краматорську у Донецькій області - загалом чотири, ймовірно, з РСЗВ. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко, інформує УНН.
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"Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - написав Гончаренко у Facebook.
Доповнення
За 17 липня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення.