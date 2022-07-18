Краматорськ зранку знову зазнав ворожого удару - мер

Цитата

"Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - написав Гончаренко у Facebook.

Доповнення

За 17 липня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Новому Донбасі. Ще 10 людей отримали поранення.