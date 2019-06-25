Краков может провести референдум и отказаться от проведения III Европейских игр

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 37562 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 85499 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 129208 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 120797 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 68454 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74459 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187944 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150680 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158871 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138719 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.8м/с
50%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 8564 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 3994 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 10451 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 8558 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 11874 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 129232 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 120820 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 91677 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 103218 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 133141 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10494 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12948 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15510 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18359 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20118 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Краков может провести референдум и отказаться от проведения III Европейских игр

Киев • УНН

 • 12324 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Краков не хочет принимать III Европейские игры, если правительство в Варшаве не компенсирует все расходы, пишет УНН со ссылкой на польские СМИ, в частности издание Gazeta Wyborcza.

Краков может провести референдум и отказаться от проведения III Европейских игр

Правительство в Варшаве не скрывает радости, а мэр Кракова открыто заявляет, что его город не просил организовывать у себя это событие. Местные активисты готовы провести референдум.

В 2014 году жители города уже принимали участие в подобном референдуме. Тогда они решали судьбу заявки Польши на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Ее тоже собирались проводить в Кракове. 70% жителей города из тех, кто проголосовал, были против.

“Решение о получении нами права на проведение Европейских игр не имеет никакого значения. От него всегда можно отказаться. Так уже сделали голландцы. Сначала мы посмотрим на бюджет, а потом будем решать по поводу референдума. Если жители города — против, то власти будут вынуждены подчиниться”, — сказал Томаш Лесняк, один из организаторов прошедшего референдума против Олимпиады, в интервью изданию Gazeta Krakowska.

Проведение Европейских игр в Кракове поддерживает правительство “Права и Справедливости” (консервативная политическая партия Польши). Но меньше энтузиазма у местных властей. Мэр Кракова Яцек Майхровски и его окружение уже объявили, что если правительство не компенсирует все расходы на организацию Европейских игр, то город не выделит на это событие ни гроша.

В интервью Gazeta Wyborcza Майхровски заявил, что город Краков не подавал заявку на проведение Игр и сейчас ждет от Варшавы и Олимпийского комитета Польши деталей по поводу финансирования.

“Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу”, — это перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов, сказал мэр Кракова.

Нынешний глава Кракова находится в оппозиции к правительству консервативной партии “Право и справедливость” и не подчиняется приказам из Варшавы. Европейские игры в Кракове раскритиковал и депутат “Гражданской платформы” Гжегож Липец. Он написал в социальных сетях о том, что “Европейские игры не имеют никакого спортивного престижа” и “на них нет даже волейбола и футбола”.

Депутат краковского самоуправления Малгожата Янтан возмущена, что решение провести Европейские игры в Кракове принималось без участия городских властей, и напомнила правительству в Варшаве, что такое решение могут принять только мэр города и городская рада Кракова.

Стоит напомнить, что в субботу было принято решение, что польский Краков примет III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортНовости Мира
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84