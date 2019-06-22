III Європейські ігри 2023 року - пройдуть у польському Кракові

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 6214 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 19408 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 37937 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 55363 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 67824 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 134925 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 88695 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 69669 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 305121 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175679 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.8м/с
47%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 98150 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 46058 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 61645 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 34469 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 18455 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 134968 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 305150 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 240907 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 353770 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 367266 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 4846 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 9868 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 13617 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 19132 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 14739 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

III Європейські ігри 2023 року - пройдуть у польському Кракові

Київ • УНН

 • 29191 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Польський Краків прийме III Європейські ігри, які відбудуться в 2023 році. Про це повідомляє прес-служба Європейських олімпійських комітетів (ЄОК), пише УНН з посиланням на відповідне повідомлення.

III Європейські ігри 2023 року - пройдуть у польському Кракові

Рішення про вибір столиці змагань було прийнято представниками 50 європейських національних комітетів на генеральній асамблеї ЕОК в Мінську шляхом підняття рук.

Європейські ігри проводяться раз на чотири роки під управлінням Європейських олімпійських комітетів (ЄОК). Вперше змагання відбулися в 2015 році в Баку (Азербайджан). Їх учасниками стали більше 5700 спортсменів, які розіграли 253 комплекти нагород у 31 виді спорту, п’ять з них були неолімпійськими.

Другі Європейські ігри проходять в Мінську і завершаться 30 червня. Учасники ігор в Мінську розіграють 199 комплектів нагород в 15 видах спорту, змагання в восьми з них стануть кваліфікаційними до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. При цьому прямий відбір на Олімпіади-2020 передбачено в стрільбі з лука, карате, стрільбі і настільному тенісі.

Варто нагадати, що в Японії почалася перша фаза продажів квитків на літню Олімпіаду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62