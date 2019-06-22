III Європейські ігри 2023 року - пройдуть у польському Кракові
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Польський Краків прийме III Європейські ігри, які відбудуться в 2023 році. Про це повідомляє прес-служба Європейських олімпійських комітетів (ЄОК), пише УНН з посиланням на відповідне повідомлення.
Рішення про вибір столиці змагань було прийнято представниками 50 європейських національних комітетів на генеральній асамблеї ЕОК в Мінську шляхом підняття рук.
Європейські ігри проводяться раз на чотири роки під управлінням Європейських олімпійських комітетів (ЄОК). Вперше змагання відбулися в 2015 році в Баку (Азербайджан). Їх учасниками стали більше 5700 спортсменів, які розіграли 253 комплекти нагород у 31 виді спорту, п’ять з них були неолімпійськими.
Другі Європейські ігри проходять в Мінську і завершаться 30 червня. Учасники ігор в Мінську розіграють 199 комплектів нагород в 15 видах спорту, змагання в восьми з них стануть кваліфікаційними до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. При цьому прямий відбір на Олімпіади-2020 передбачено в стрільбі з лука, карате, стрільбі і настільному тенісі.
Варто нагадати, що в Японії почалася перша фаза продажів квитків на літню Олімпіаду.