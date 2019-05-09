В Японії почалася перша фаза продажів квитків на літню Олімпіаду

КИЇВ. 10 травня. УНН. В Японії в четвер, 9 травня, почалася перша фаза продажу квитків на літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. Японці до 28 травня можуть зареєструватися для участі в лотереї, де будуть розіграні права на покупку вхідних квитків на змагання в 33 видах спорту. Для жителів інших країн продажі почнуться 15 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.