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В Японії почалася перша фаза продажів квитків на літню Олімпіаду

В Японії почалася перша фаза продажів квитків на літню Олімпіаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. В Японії в четвер, 9 травня, почалася перша фаза продажу квитків на літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. Японці до 28 травня можуть зареєструватися для участі в лотереї, де будуть розіграні права на покупку вхідних квитків на змагання в 33 видах спорту. Для жителів інших країн продажі почнуться 15 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Найдешевші квитки коштують 19,75 євро. Найдорожчі дозволяють їх власникам відвідати церемонію відкриття і обійдуться в 2370 євро. За оцінками організаторів, від 70 до 80 відсотків квитків будуть продані японцям.

Літні Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Столиця Японії вже приймала літню Олімпіаду в 1964 році.

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Нагадаємо, у серпні 2016 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив включення в програму літньої Олімпіади 2020 року п'яти нових видів спорту: бейсболу / софтболу, карате, скейтбордингу, скелелазіння і серфінгу. Вони були відібрані для токійській Олімпіади, оскільки користуються особливою популярністю в Японії, а також привабливі для молоді.

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