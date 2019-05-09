В Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 99409 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104348 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107151 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108467 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133870 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113764 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139221 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144854 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130271 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130325 просмотра

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В Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду

В Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду

Киев  •  УНН

 • 9687 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Японии в четверг, 9 мая, началась первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Японцы до 28 мая могут зарегистрироваться для участия в лотерее, где будут разыграны права на покупку входных билетов на соревнования в 33 видах спорта. Для жителей других стран продажи начнутся 15 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Самые дешевые билеты стоят 19,75 евро. Самые дорогие позволяют их владельцам посетить церемонию открытия и обойдутся в 2370 евро. По оценкам организаторов, от 70 до 80 процентов билетов будут проданы японцам.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии уже принимала летнюю Олимпиаду в 1964 году.

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Напомним, в августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил включение в программу летней Олимпиады 2020 пяти новых видов спорта: бейсбола/софтбола, каратэ, скейтбординга, скалолазания и серфинга. Они были отобраны для токийской Олимпиады, поскольку пользуются особой популярностью в Японии, а также привлекательные для молодежи.

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