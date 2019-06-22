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III Европейские игры 2023 - пройдут в польском Кракове

Киев • УНН

 • 29191 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Польский Краков примет III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение.

III Европейские игры 2023 - пройдут в польском Кракове

Решение о выборе столицы соревнований было принято представителями 50 европейских национальных комитетов на генеральной ассамблее ЕОК в Минске путем поднятия рук.

Европейские игры проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Впервые соревнования состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан). Их участниками стали более 5700 спортсменов, которые разыграли 253 комплекта наград в 31 виде спорта, пять из них были неолимпийскими.

Вторые Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. Участники игр в Минске разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, соревнования в восьми из них станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио. При этом прямой отбор на Олимпиаду-2020 предусмотрен в стрельбе из лука, каратэ, стрельбе и настольном теннисе.

Стоит напомнить, что в Японии началась первая фаза продаж билетов на летнюю Олимпиаду.

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