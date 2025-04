У Мінську стартували II Європейські ігри

Церемонія почалася з відеопрезентації Мінська, в якій глядачам показали основні визначні пам’ятки — історичний центр, театр опери та балету, католицький костел святого Симона і Олени, державну бібліотеку та інші культові місця. Після презентації столиці гостей церемонії познайомили з Вітебськом, Гродно, Могильовом, Брестом, Гомелем і одним з головних символів країни — Біловезькою Пущею.

Перший епізод церемонії був присвячений білоруській культурі, народним костюмам, традиціям, звичаям, побуту та традиційним ремеслам. Він розповів про язичницьке свято — ночі Купали, дні літнього сонцестояння, саме в цей вечір на заході на береги озер і річок в старі часи виходили люди і влаштовували хороводи. Цього разу в величезний хоровод на мінському стадіоні виявилися залучені не тільки артисти на сцені, а й близько 20 тисяч глядачів на трибуні. А в цей час в центрі арени “зацвіла” магічна квітка папороті, яка виконує бажання того, хто її знайде.

Завершенням купальських святкувань став вихід тих, хто в найближчі 10 днів постарається виконати свою мрію і перемогти на Європейських іграх. Більше 3600 спортсменів з 50 країн пройшли по арені під етнічну музику повз символічні штучні багаття і ніби самі стали учасниками свята Купали.

Fireworks in honor of the 2nd European games Opening pic.twitter.com/ij3C21cnIN

— The 2nd European Games (@Minsk2019BY) 21 червня 2019 р.

‘Kupala Night’ episode introduces Belarusian culture: the folk costumes, distinctive traditions and customs of the Belarusian people. The episode is a brief journey into the very heart of the country’s traditional culture and intangible cultural heritage. pic.twitter.com/tPNp3EOKzm

— The 2nd European Games (@Minsk2019BY) 21 червня 2019 р.

Після церемонії відкриття до учасників і вболівальників Ігор звернувся генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, промові якого передувало винесення прапора Європейських олімпійських комітетів. Честь винести полотно випало чотирикратній олімпійській чемпіонці, багаторазовій чемпіонці світу з фехтування Олені Бєловій, олімпійському чемпіонові з дзюдо Ігорю Макарову, тренеру чемпіонів та призерів Олімпійських ігор з фрістайлу Миколі Козеко, олімпійському чемпіону та багаторазовому олімпійському чемпіону з фехтування Олександру Романькову, олімпійській чемпіонці з фрістайлу Аллі Цупер і олімпійській чемпіонці в штовханні ядра Яніні Корольчік-Провалінскій.

Part of the ceremony is dedicated to outstanding figures of culture and science - born in Belarus: artists Marc Chagall and Léon Bakst, aircraft engineer Pavel Sukhо́i, Nobel Prize winner Zhorе́s Alfе́rov pic.twitter.com/Sd0WTeW6fr

— The 2nd European Games (@Minsk2019BY) 21 червня 2019 р.

Вінчало церемонію завершення естафети вогню Ігор. Право запалити вогонь Ігор було надано олімпійським чемпіонам з Білорусі — біатлоністці Дарії Домрачовій і Надії Скардіно, фристайлісту Олексію Гришину, тенісистові Максиму Мирному, легкоатлетці Юлії Нестеренко, байдарочнику Роману Петрушенко і каноїстові Дмитру Довгаленку. Сім факелоносців запалили полум’я семи малих чаш, розташованих перед ними, синхронно з ударами дзвонів. Кожен удар дзвону супроводжувався вогненним імпульсом, спрямованим до чаші вогню, церемонія завершилася під овації публіки та салют.