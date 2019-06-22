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В Минске стартовали II Европейские игры

Киев • УНН

 • 20697 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Церемония открытия II Европейских игр прошла в Минске. В спектакле приняли участие более 500 артистов и 700 волонтеров, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

В Минске стартовали II Европейские игры

Церемония началась с видеопрезентации Минска, в которой зрителям показали основные достопримечательности — исторический центр, театр оперы и балета, католический костел святого Симона и Елены, государственную библиотеку и другие культовые места. После презентации столицы гостей церемонии познакомили с Витебском, Гродно, Могилевом, Брестом, Гомелем и одним из главных символов страны — Беловежской Пущей.

Первый эпизод церемонии был посвящен белорусской культуре, народным костюмам, традициям, обычаям, быту и традиционным ремеслам. Он рассказал о языческом празднике — ночи Купалы, дне летнего солнцестояния, именно в этот вечер на закате на берега озер и рек в старые времена выходили люди и устраивали хороводы. В этот раз в огромный хоровод на минском стадионе оказались вовлечены не только артисты на сцене, но и около 20 тысяч зрителей на трибуне. А в это время в центре арены зацвел магический цветок папоротника, который исполняет желание того, кто его найдет.

Завершением купальских празднований стал выход тех, кто в ближайшие 10 дней постарается исполнить свою мечту и победить на Европейских играх. Более 3600 спортсменов из 50 стран прошли по арене под этническую музыку мимо символических искусственных костров и будто сами стали участниками праздника Купалы.

Fireworks in honor of the 2nd European games Opening pic.twitter.com/ij3C21cnIN

— The 2nd European Games (@ Minsk2019BY) 21 июня 2019

“Kupala Night” episode introduces Belarusian culture: the folk costumes, distinctive traditions and customs of the Belarusian people. The episode is a brief journey into the very heart of the country’s traditional culture and intangible cultural heritage. pic.twitter.com/tPNp3EOKzm

— The 2nd European Games (@ Minsk2019BY) 21 июня 2019

После церемонии открытия к участникам и болельщикам Игр обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, речь которого предваряло вынос флага Европейских олимпийских комитетов. Честь вынести полотно выпало четырехкратной олимпийской чемпионке, многократной чемпионке мира по фехтованию Елене Беловой, олимпийскому чемпиону по дзюдо Игорю Макарову, тренеру чемпионов и призеров Олимпийских игр по фристайлу Николаю Козеко, олимпийскому чемпиону и многократному олимпийскому чемпиону по фехтованию Александру Романькову, олимпийской чемпионке по фристайлу Алле Цупер и олимпийской чемпионке в толкании ядра Янине Корольчик-Провалинской.

Part of the ceremony is dedicated to outstanding figures of culture and science — born in Belarus: artists Marc Chagall and Léon Bakst, aircraft engineer Pavel Sukhоi, Nobel Prize winner Zhorеs Alfеrov pic.twitter.com/Sd0WTeW6fr

— The 2nd European Games (@ Minsk2019BY) 21 июня 2019

Венчало церемонию завершение эстафеты огня Игр. Право зажечь огонь Игр было предоставлено олимпийским чемпионам из Беларуси — биатлонисткам Дарье Домрачевой и Надежде Скардино, фристайлисту Алексею Гришину, теннисисту Максиму Мирному, легкоатлетке Юлии Нестеренко, байдарочнику Роману Петрушенко и каноисту Дмитрию Довгаленку. Семь факелоносцев зажгли пламя семи малых чаш, расположенных перед ними, синхронно с ударами колоколов. Каждый удар колокола сопровождался огненным импульсом, направленным к чаше огня, церемония завершилась под овации публики и салют.

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