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Оккупанты отказываются эвакуировать своих раненых в Запорожской области - "Атеш"

Киев • УНН

 • 27098 просмотра

российское командование отказывается эвакуировать раненых солдат в Запорожской области. Оккупанты используют тактику малых групп, где раненых просто бросают.

Оккупанты отказываются эвакуировать своих раненых в Запорожской области - "Атеш"

Военное командование рф решило отказаться от эвакуации своих раненых солдат в Запорожской области. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

"Агент "Атеш" из числа военнослужащих 70-го МСП ВС рф сообщает, что командование приняло решение отказаться от эвакуации раненых солдат

- говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупанты в Запорожской области все чаще используют тактику малых групп без применения техники, поэтому в случае ранения никто не будет выезжать и не будет забирать их. 

Если раньше командование хотя бы на словах давало надежду на возвращение со штурма, то теперь открытым текстом заявляет, что техникой ради нескольких бойцов рисковать не будут – у раненых нет шансов

- говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что такое отношение серьезно подорвало моральное состояние солдат. 

Многие ищут возможность избежать таких приказов или перевестись в другие подразделения

- отмечают партизаны.

Диверсия в воронеже: "АТЕШ" ударил по топливной логистике оккупантов28.03.25, 06:54 • 25556 просмотров

Ольга Розгон

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