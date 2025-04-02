Оккупанты отказываются эвакуировать своих раненых в Запорожской области - "Атеш"

Военное командование рф решило отказаться от эвакуации своих раненых солдат в Запорожской области. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

"Агент "Атеш" из числа военнослужащих 70-го МСП ВС рф сообщает, что командование приняло решение отказаться от эвакуации раненых солдат - говорится в сообщении.

Отмечается также, что оккупанты в Запорожской области все чаще используют тактику малых групп без применения техники, поэтому в случае ранения никто не будет выезжать и не будет забирать их.

Если раньше командование хотя бы на словах давало надежду на возвращение со штурма, то теперь открытым текстом заявляет, что техникой ради нескольких бойцов рисковать не будут – у раненых нет шансов - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что такое отношение серьезно подорвало моральное состояние солдат.

Многие ищут возможность избежать таких приказов или перевестись в другие подразделения - отмечают партизаны.

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