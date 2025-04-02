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Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

Київ • УНН

 • 27088 перегляди

російське командування відмовляється евакуювати поранених солдатів у Запорізькій області. Окупанти використовують тактику малих груп, де поранених просто кидають.

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

Військове командування рф вирішило відмовитися від евакуації своїх поранених солдатів у Запорізькій області. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

"Агент "Атеш" із числа військовослужбовців 70-го МСП ЗС рф повідомляє, що командування ухвалило рішення відмовитися від евакуації поранених солдатів

- йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що окупанти у Запорізькій області все частіше використовують тактику малих груп без застосування техніки, тож у разі поранення ніхто не виїжджатиме і не забиратиме їх. 

Якщо раніше командування хоча б на словах давало надію на повернення зі штурму, то тепер відкритим текстом заявляє, що технікою заради кількох бійців ризикувати не будуть – у поранених немає шансів

- йдеться у повідомленні.

Партизани зауважують, що таке ставлення серйозно підірвало моральний стан солдатів. 

Багато хто шукає можливість уникнути таких наказів або перевестися в інші підрозділи

- зазначають партизани.

Диверсія у воронежі: "АТЕШ" вдарив по паливній логістиці окупантів28.03.25, 06:54 • 25550 переглядiв

Ольга Розгон

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