Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

Військове командування рф вирішило відмовитися від евакуації своїх поранених солдатів у Запорізькій області. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Зазначається також, що окупанти у Запорізькій області все частіше використовують тактику малих груп без застосування техніки, тож у разі поранення ніхто не виїжджатиме і не забиратиме їх.

Якщо раніше командування хоча б на словах давало надію на повернення зі штурму, то тепер відкритим текстом заявляє, що технікою заради кількох бійців ризикувати не будуть – у поранених немає шансів