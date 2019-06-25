Краків може провести референдум і відмовитися від проведення III Європейських ігор

Уряд у Варшаві не приховує радості, а мер Кракова відкрито заявляє, що його місто не просило організовувати у себе цю подію. Місцеві активісти готові провести референдум.

У 2014 році жителі міста вже брали участь в подібному референдумі. Тоді вони вирішували долю заявки Польщі на зимову Олімпіаду 2022 року. Її теж збиралися проводити в Кракові. 70% жителів міста з тих, хто проголосував, були проти.

“Рішення про отримання нами права на проведення Європейських ігор не має ніякого значення. Від нього завжди можна відмовитися. Так уже зробили голландці. Спочатку ми подивимося на бюджет, а потім будемо вирішувати з приводу референдуму. Якщо жителі міста — проти, то влада буде змушена підкоритися”, — сказав Томаш Лесняк, один з організаторів минулого референдуму проти Олімпіади, в інтерв’ю виданню Gazeta Krakowska.

Проведення Європейських ігор в Кракові підтримує уряд “Права і Справедливості” (консервативна політична партія Польщі). Але менше ентузіазму у місцевої влади. Мер Кракова Яцек Майхровські і його оточення вже оголосили, що якщо уряд не компенсує всі витрати на організацію Європейських ігор, то місто не виділить на цю подію ні гроша.

В інтерв’ю Gazeta Wyborcza Майхровські заявив, що місто Краків не подавало заявку на проведення Ігор і зараз чекає від Варшави і Олімпійського комітету Польщі деталей з приводу фінансування.

“Не допустимо такої ситуації, коли до Кракова приїдуть 12 тисяч чоловік, а ми будемо змушені оплачувати їх перебування. Слова ж про те, що Краків „отримає завдяки цьому додаткову рекламу“, — це перебір. Ми не скаржимося на брак туристів”, — сказав мер Кракова.

Нинішній глава Кракова знаходиться в опозиції до уряду консервативної партії “Право і справедливість” і не підпорядковується наказам з Варшави. Європейські ігри в Кракові розкритикував і депутат “Громадянської платформи” Гжегож Ліпєц. Він написав у соціальних мережах про те, що “Європейські ігри не мають ніякого спортивного престижу” і “на них немає навіть волейболу та футболу”.

Депутат краківського самоврядування Малгожата Янтан обурена, що рішення провести Європейські ігри в Кракові приймалося без участі міської влади, і нагадала уряду у Варшаві, що таке рішення може прийняти тільки мер міста і міська рада Кракова.

Варто нагадати, що у суботу було прийняте рішення, що польський Краків прийме III Європейські ігри, які відбудуться в 2023 році.