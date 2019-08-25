Воруют не только белье: "Укрзализныця" рассказала, что еще крадут пассажиры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала 2019 пассажиры из поездов похитили 5 матрасов. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в АО "Укрзализныця".
С начала 2019 пассажиры из поездов похитили 5 матрасов и 14 чехлов на матрасы.
Также, среди почти 7000 похищенных единиц инвентаря, есть даже 7 ремней безопасности, 56 вешалок для одежды и 72 салфетки для столиков.
"Укрзализныця" сообщает, что чаще всего пассажиры присваивают постельное белье и посуду. Такие случаи участились с расформированием транспортной милиции.
Ранее "Укрзализныци" сообщала, что злоумышленники воруют из поездов махровые полотенца. Их с начала года было украдено 2417 шт. На втором месте по популярности у воров простыни - 957 шт. На третьем - наволочки, которых было украдено 875 шт. Также с начала года воры украли из поездов 638 одеял, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.