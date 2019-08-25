Воруют не только белье: "Укрзализныця" рассказала, что еще крадут пассажиры

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 894 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 46223 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119626 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130298 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121421 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125454 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128235 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150972 просмотра

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Воруют не только белье: "Укрзализныця" рассказала, что еще крадут пассажиры

Воруют не только белье: "Укрзализныця" рассказала, что еще крадут пассажиры

Киев  •  УНН

 • 34637 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала 2019 пассажиры из поездов похитили 5 матрасов. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в АО "Укрзализныця".

С начала 2019 пассажиры из поездов похитили 5 матрасов и 14 чехлов на матрасы.

Также, среди почти 7000 похищенных единиц инвентаря, есть даже 7 ремней безопасности, 56 вешалок для одежды и 72 салфетки для столиков.

"Укрзализныця" сообщает, что чаще всего пассажиры присваивают постельное белье и посуду. Такие случаи участились с расформированием транспортной милиции.

Ранее "Укрзализныци" сообщала, что злоумышленники воруют из поездов махровые полотенца. Их с начала года было украдено 2417 шт. На втором месте по популярности у воров простыни - 957 шт. На третьем - наволочки, которых было украдено 875 шт. Также с начала года воры украли из поездов 638 одеял, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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