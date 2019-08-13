З початку року в поїздах в Україні вкрадено інвентар на суму 400 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. З початку 2019 року з поїздів в Україні було вкрадено 6,9 тисяч одиниць інвентарю. Про це повідомляє “Укрзалізниця” на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Найбільше з поїздів “Укрзалізниці” зловмисники крадуть махрові рушники. Їх з початку року було вкрадено 2417 шт.
На другому місті за популярністю у крадіїв простирадла — 957 шт.
На третьому — навалачки, яких було вкрадено 875 шт.
Також з початку року крадії поцупили з поїздів 638 ковдр, 360 чайних ложок, 456 підстаканників, 47 подушок та 180 склянок.
Загальна сума викраденного з поїздів інтвентаря складає 400 тисяч гривень.
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