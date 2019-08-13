С начала года в поездах в Украине украдено инвентарь на сумму 400 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. С начала 2019 из поездов в Украине было украдено 6,9 тысяч единиц инвентаря. Об этом сообщает “Укрзализныця” на своей странице в Facebook, передает УНН.
Больше всего из поездов “Укрзализныци” злоумышленники воруют махровые полотенца. Их с начала года было украдено 2417 шт.
На втором месте по популярности у воров простыни — 957 шт.
На третьем — навалачки, которых было украдено 875 шт.
Также с начала года воры украли из поездов 638 одеял, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.
Общая сумма похищенного из поездов интвентаря составляет 400 тысяч гривен.
Напомним, украинцам ко Дню Независимости назначили дополнительный поезд на Львов.