Українцям до Дня Незалежності призначили додатковий потяг на Львів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. До Дня Незалежності України призначено додатковий швидкісний потяг сполученням Київ – Львів. Про це повідомили у прес-службі АТ "Укрзалізниця", передає УНН.
Додатковий потяг №755/756 Київ – Львів курсуватиме у період святкування Дня Незалежності України, а саме з 23 по 27 серпня. Так, 23 та 26 серпня "Інтерсіті" відправлятиметься зі Львова о 23:00. Зі столиці потяг вирушатиме 24 та 27 серпня о 00:15.
Додамо, що потяг курсуватиме із зупинкою на станції Коростень.
Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд сполученням Одеса - Дніпро, який курсуватиме у серпні.