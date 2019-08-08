Украинцам ко Дню Независимости назначили дополнительный поезд на Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины назначен дополнительный скоростной поезд сообщением Киев - Львов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця", передает УНН.
Дополнительный поезд №755/756 Киев - Львов будет курсировать в период празднования Дня Независимости Украины, а именно с 23 по 27 августа. Так, 23 и 26 августа "Интерсити" отправляться со Львова в 23:00. Из столицы поезд будет отправляться 24 и 27 августа в 00:15.
Добавим, что поезд будет курсировать с остановкой на станции Коростень.
Напомним, АО "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд сообщением Одесса - Днепр, который будет курсировать в августе.