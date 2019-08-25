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Крадуть не лише білизну: “Укрзалізниця” розповіла, що ще викрадають пасажири

Крадуть не лише білизну: “Укрзалізниця” розповіла, що ще викрадають пасажири

Київ • УНН

 • 34662 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку 2019 року пасажири з поїздів викрали 5 матраців. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в АТ “Укрзалізниця”.

З початку 2019 року пасажири з поїздів викрали 5 матраців та 14 чохлів на матраци.

Також, серед майже 7 тисяч викрадених одиниць інвентарю, є навіть 7 ременів безпеки, 56 вішаків для одягу та 72 серветки для столиків.

“Укрзалізниця”, повідомляє, що найчастіше пасажири привласнюють постільну білизну та посуд. Такі випадки почастішали з розформуванням транспортної міліції.

Раніше “Укрзалізниці” повідомляла, що зловмисники крадуть з поїздів махрові рушники. Їх з початку року було вкрадено 2417 шт. На другому місті за популярністю у крадіїв простирадла — 957 шт. На третьому — наволочки, яких було вкрадено 875 шт. Також з початку року крадії поцупили з поїздів 638 ковдр, 360 чайних ложок, 456 підстаканників, 47 подушок та 180 склянок.

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