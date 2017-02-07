Похитителя элитных ювелирных изделий приговорили к восьми годам

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 10807 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 52539 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 117665 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 123352 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133821 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151380 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162292 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124762 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139348 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190079 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
5.7м/с
52%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 10978 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12788 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 10944 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 13284 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 4406 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 10799 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 196204 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 251310 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452867 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404861 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 30192 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29691 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44220 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66376 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73443 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Похитителя элитных ювелирных изделий приговорили к восьми годам

Киев • УНН

 • 8514 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве к 8 годам тюрьмы осужден похититель элитных ювелирных украшений, который находился в международном розыске. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Похитителя элитных ювелирных изделий приговорили к восьми годам

В Киеве объявлен обвинительный приговор 39-летнему гражданину Грузии, который специализировался на похищении элитных ювелирных изделий на территории Украины и стран СНГ.

Злоумышленник был разоблачен в совершении двух краж, которые он совершил в июле и сентябре 2015 года в Киеве. Так, в помещении магазина элитных часов на ул. Городецкого он похитил женские часы с бриллиантами марки "Франк Мюллер" стоимостью почти 620 тыс. гривен и из магазина ювелирных изделий в ТРЦ "Гулливер" - золотой браслет с бриллиантами стоимостью более 29 тыс. гривен.

Установлено, что злоумышленник действовал по устоявшейся схеме - выискивал магазины ювелирных украшений, где реализовывались достаточно ценные предметы и был, как правило, один продавец и минимум охраны. Отвлекая внимание продавцов, мужчина выбирал самые ценные украшения и похищал их.

Уже в ходе досудебного расследования выяснилось, что вор находится в международном розыске по инициативе Национального Центрального Бюро Интерпола Республики Беларусь за совершение аналогичного преступления - кража золотого кольца с бриллиантами стоимостью более 13 тыс. долларов США.

Приговором суда вора приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Как сообщал УНН, в Житомирской области будут судить разбойную группу, которая ограбила ювелирный магазин на миллион гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14