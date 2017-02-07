Похитителя элитных ювелирных изделий приговорили к восьми годам

В Киеве объявлен обвинительный приговор 39-летнему гражданину Грузии, который специализировался на похищении элитных ювелирных изделий на территории Украины и стран СНГ.

Злоумышленник был разоблачен в совершении двух краж, которые он совершил в июле и сентябре 2015 года в Киеве. Так, в помещении магазина элитных часов на ул. Городецкого он похитил женские часы с бриллиантами марки "Франк Мюллер" стоимостью почти 620 тыс. гривен и из магазина ювелирных изделий в ТРЦ "Гулливер" - золотой браслет с бриллиантами стоимостью более 29 тыс. гривен.

Установлено, что злоумышленник действовал по устоявшейся схеме - выискивал магазины ювелирных украшений, где реализовывались достаточно ценные предметы и был, как правило, один продавец и минимум охраны. Отвлекая внимание продавцов, мужчина выбирал самые ценные украшения и похищал их.

Уже в ходе досудебного расследования выяснилось, что вор находится в международном розыске по инициативе Национального Центрального Бюро Интерпола Республики Беларусь за совершение аналогичного преступления - кража золотого кольца с бриллиантами стоимостью более 13 тыс. долларов США.

Приговором суда вора приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Как сообщал УНН, в Житомирской области будут судить разбойную группу, которая ограбила ювелирный магазин на миллион гривен.