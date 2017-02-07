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Крадія елітних ювелірних виробів засудили до восьми років

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві до 8 років тюрми засуджено крадія елітних ювелірних прикрас, який перебував у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Крадія елітних ювелірних виробів засудили до восьми років

У Києві оголошено обвинувальний вирок 39-річному громадянину Грузії, який спеціалізувався на викраденні елітних ювелірних виробів на території України та країн СНД.

Зловмисника було викрито у вчиненні двох крадіжок, які він скоїв у липні та вересні 2015 року у Києві. Так, у приміщенні магазину елітних годинників на вул. Городецького він викрав жіночий годинник з діамантами марки “Франк Мюллер” вартістю майже 620 тис. гривень та з магазину ювелірних виробів в ТРЦ “Гулівер” — золотий браслет з діамантами вартістю понад 29 тис. гривень.

Встановлено, що зловмисник діяв за усталеною схемою — вишукував магазини ювелірних прикрас, де реалізовувались досить коштовні предмети та був, як правило, один продавець і мінімум охорони. Відволікаючи увагу продавців, чоловік обирав найкоштовніші прикраси та викрадав їх.

Вже в ході досудового розслідування з’ясувалося, що крадій перебуває у міжнародному розшуку за ініціативою Національного Центрального Бюро Інтерполу Республіки Білорусь за вчинення аналогічного злочину — крадіжки золотої каблучки з діамантами вартістю понад 13 тис. доларів США.

Вироком суду злодія засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

Як повідомляв УНН, на Житомирщині судитимуть розбійну групу, яка пограбувала ювелірну крамницю на мільйон гривень.

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