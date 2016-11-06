В КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили карточки "Центрального банка ДНР"

Во время осмотра одного из автомобилей, который прибыл с неподконтрольной украинской власти территории, в женской сумке среди личных вещей пассажирки, общая обзорная группа в составе пограничников и представителей фискальной службы, обнаружила две банковских карточки с логотипами террористической организации.

На данный момент планируется передача гражданки сотрудникам СБУ.

Как сообщал УНН, в "ДНР" пенсии будут начисляться только на банковские карточки.