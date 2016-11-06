КПВВ "Майорське" прикордонники виявили картки "Центрального банку ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кілька карток "Центрального банку ДНР" виявили сьогодні прикордонники Краматорського загону у КПВВ "Майорське". Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Під час огляду одного з автомобілів, який прибув з непідконтрольної українській владі території, в жіночій сумці серед особистих речей пасажирки, спільна оглядова група у складі прикордонників та представників фіскальної служби, виявила дві банківських картки з логотипами терористичної організації.
На даний момент планується передача громадянки співробітникам СБУ.
Як повідомляв УНН, у "ДНР" пенсії нараховуватимуться тільки на банківські картки.