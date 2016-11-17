КПП "Тиса" на границе с Венгрией разблокировали
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. "Пересечники" разблокировали КПП "Тиса" на границе с Венгрией на Закарпатье. Об этом сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Наталья Еськина.
Сейчас пограничники на пункте пропуска "Тиса" работают в штатном режиме, автомобили с очереди проезжают.
Однако два пункта пропуска на Закарпатье - "Ужгород" на границе Украины и Словакии и "Солотвино" на украинско-румынской границе - остаются заблокированными уже шестые сутки.
Напомним, как сообщал УНН, из-за заблокированного на Закарпатье пункта пропуска "Тиса" на границе образовалась очередь в 60 авто. КПП был заблокирован "пересечниками" с 17 часов.