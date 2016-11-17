КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною розблокували
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 17 листопада. УНН. "Пересічники" розблокували КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною на Закарпатті. Про це повідомила кореспонденту УНН розповіла речниця Чопського прикордонного загону Наталія Єськіна.
Наразі прикордонники на пункті пропуску "Тиса" працюють у штатному режимі, автомобілі з черги проїжджають.
Проте два пункти пропуску на Закарпатті - “Ужгород” на кордоні України і Словаччини та “Солотвино” на українсько-румунському кордоні - залишаються заблокованими уже шосту добу.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через заблокований на Закарпатті пункт пропуску "Тиса" на кордоні утворилась черга у 60 авто. КПП був заблокований "пересічниками" з 17-ї години.